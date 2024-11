Il 23, 24 e 25 luglio inizieranno i lavori della nuova campagna trasferimenti per il Campionato n. 70: la nuova Superlega e la Serie A2

BOLOGNA - Bologna sarà ancora la capitale del volley nel mese di luglio: il capoluogo emiliano, sede della Lega Pallavolo Serie A, richiamerà per tre giorni tutti gli addetti ai lavori e i media della Serie A per il Volley Mercato, in programma mercoledì 23, giovedì 24 e venerdì 25 luglio. Il campionato numero 70 muoverà i primi passi ufficiali con l’apertura dell’ufficio tesseramento federale, riunioni e aggiornamenti per i dirigenti e la presentazione dei calendari. Sotto i riflettori, la stagione 2014-2015 con la nuova Serie A1 Superlega e il campionato di Serie A2 che compie il 38esimo anno dal proprio varo. Venerdì 25 i lavori si chiuderanno con l’annuncio delle date della stagione e il calendario completo delle due Regular Season e degli eventi.