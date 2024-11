Le strade tra l'Isola Capo Rizzuto e Andrea Parentela si stanno per dividere. Il rapporto tra la società crotonese e l'allenatore, si sarebbe definitivamente interrotto dopo il pareggio in casa del Roccella, squadra fanalino di coda, che proprio contro i giallorossi ha conosciuto la matematica retrocessione in Promozione.

L'Isola CR in classifica è scivolata al terzultimo posto, scavalcata dal Boca Nuova Melito, che dopo aver espugnato Paola ha anche agganciato il Gioiosa Jonica, contemporaneamente sconfitto ad Acri. I cotronesi hanno dunque a disposizione le ultime 3 giornate per tentare di conquistare la permanenza in categoria che molto probabilmente - per come si sono messe le cose - potrebbe passare attraverso i play out.

Già nel prossimo match interno contro la Morrone, sulla panchina giallorossa dovrebbe non esserci più Parentela, bensì Vincenzo Leone. La conferma è arrivata direttamente dalla voce del tecnico, durante la 24esima puntata di Zona D, il programma condotto da Roberto Saverino, andato in onda ieri sera su LaC Tv (guarda la puntata su LaC Play)

«Isola fa parte di me - ha affermato Leone a Zona D -, ho mantenuto sempre rapporti cordiali e affettuosi. In questo momento mi riconosco un pò di sana follia, perchè per accettare questa situazione bisogna essere un pò folli, ed io lo sono». Non c'è ancora l'ufficialità della società crotonese ma Leone, ospite del programma di LaC Tv, parla già da tecnico giallorrosso: «Lo faccio con grande affetto perchè a me non ha chiamato una società di calcio ma i miei "fratelli". Io sono con voi».