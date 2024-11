Non ruba nulla la Feralpisalò che strappa un punto dal Marulla e allunga il periodo senza vittorie del Cosenza: l’ultima contro il Lecco ad inizio ottobre. I padroni di casa hanno giocato bene nel primo tempo, ma sono scomparsi una volta rientrati dagli spogliatoi. La rete di Venturi è stata pareggiata da quella di Butic, mandato in campo da Zaffaroni nella ripresa. Proprio il vecchio allenatore ha saputo imbrigliare il collettivo di Caserta che non ha avuto il consueto moto d’orgoglio nel finale. La zona Cesarini stavolta è stata avara di soddisfazioni.

Gioca Florenzi

Alla lettura delle formazioni, trovano riscontro le anticipazioni di venerdì: Florenzi gioca largo a sinistra sulla trequarti con Tutino e Marras. Il centravanti è Forte, mentre in mediana Voca sostituisce l’infortunato Praszelik di fianco a Calò. Davanti a Micai ci sono Martino e Fontanarosa terzini, al centro invece la coppia Meroni-Venturi. Zaffaroni è in totale emergenza in difesa, tanto che schiera appena due marcatori di ruolo: Ceppittelli e Bacchetti, che però si fa male subito ed esce. In campo anche gli ex Fiordilino a centrocampo e La Mantia.

Venturi sblocca il match

Caserta in conferenza stampa aveva chiesto ai suoi di sbloccare subito la partita e di sfruttare al meglio i calci piazzati. Venturi al 19’ lo accontenta immediatamente. Calò pennella una punizione a centro area e lui svetta gonfiando la rete per il vantaggio dei Lupi. Si tratta rispettivamente del quinto assist e del secondo acuto stagionale. Il Cosenza legittima la superiorità al 29’ con Meroni e al 33’ con Forte, che fa la barba al palo dopo un pregevole diagonale.

Il pareggio di Butic

Zaffaroni nella ripresa prova a dare brio con gli ingressi di Sau e Butic, altro ex, al posto di Compagnon e La Mantia. I padroni di casa rispondono con Mazzocchi per Marras e Zuccon per Voca. Gli ospiti sono intraprendenti e votati alla ricerca del pareggio. Butic ci prova in un paio di occasioni e alla terza trova la rete. Bene Felici a trovare un varco sulla destra e a creare scompiglio in area. Sul batti e ribatti il più lesto è il centravanti croato che rende vano anche l’estremo tentativo di Martino sulla linea. Al 35’ trema il Marulla. Felici fa ancora il funambolo, Hergheligiu si avventa sul traversone e stampa la palla sulla traversa. Il secondo tempo è tutto di marca ospite e Martella al 44’ lo ribadisce quando chiama Micai agli straordinari con un fendente da trenta metri.

Il tabellino

Cosenza-Feralpisalò 1-1

COSENZA (4-2-3-1): Micai; Martino, Meroni, Venturi, Fontanarosa (38′ st Rispoli); Voca (11′ st Zuccon), Calò; Marras (11′ st Mazzocchi), Tutino, Florenzi (21′ st Canotto); Forte (21′ st Crespi). A disp. : Marson, Lai, Sgarbi, La Vardera, Arioli, Zilli. All. : Caserta

FERALPISALÒ (3-5-2): Pizzignacco; Bergonzi, Ceppitelli, Bacchetti (13′ pt Tonetto); Martella, Zennaro (33′ st Hergheligiu), Fiordilino, Balestrero, Felici; Compagnon (11′ st Sau), La Mantia (11′ st Butic). A disp. : Minelli, Volpe, Ferrarini, Letizia, Kourfalidis, Carraro, Pietrelli, Parigini. All. : Zaffaroni

ARBITRO: Gualtieri di Asti

MARCATORI: 19′ pt Venturi (C), 17′ st Butic (F)

NOTE: Spettatori: 3. 590 di cui 5 ospiti. Ammoniti: Felici (F), Florenzi (C), Tonetto (F), Mazzocchi (C), Martella (F), Fiordilino (F). Angoli: 8-6 per la Feralpisalò. Recupero: 3′ pt – 4′ st