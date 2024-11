La World self defence academy Catanzaro il 26 e 28 novembre spiegherà le tecniche del sistema di combattimento "israeliano"

In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne del 25 novembre, la World Self Defence Academy di Catanzaro offrirà gratuitamente il 26 e 28 novembre due lezioni dedicate al gentil sesso. Gli istruttori dell'associazione Andrea Trombetta, Umberto Pullano e Francesco Mazza e il maestro Danilo Tavano spiegheranno le tecniche di difesa personale ed il sistema di combattimento "israeliano" denominato "KravMaga" che significa letteralmente combattimento a contatto. L'associazione conosciuta nel settore delle arti marziali a livello internazionale ha come gran master il fiorentino Enrico Toni, maestro che ha dedicato tutto la sua vita allo studio delle arti marziali.