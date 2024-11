Attraverso una nota pubblicata sul sito web ufficiale l'LFA Reggio Calabria ha comunicato di «aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante esterno Ardit Lika che si lega al club fino al 30/06/24».

Dopo aver salutato Bright e Aquino, la società del presidente Virgilio Minniti ha annunciato un nuovo ingresso per la rosa di mister Trocini. Lika è nato a Cecina l'1 giugno del 2004 ed è cresciuto nel settore giovanile del Livorno per poi trasferirsi alla Sampdoria dove ha preso parte ai campionati “Allievi” e “Primavera 1”. Nella stagione 22/23 indossa la maglia dell’Arzachena dove colleziona 14 presenze realizzando tre reti. Successivamente il suo trasferimento all’Aglianese Calcio, dove in questa prima parte della stagione tra campionato e coppa Italia, ha collezionato 17 presenze realizzando due reti e un assist. All’età di 17 anni, è stato convocato nella nazionale albanese under 19 dove ha collezionato tre presenze. Indosserà la maglia numero 11.