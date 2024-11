Il centrocampista reggino che con la maglia amaranto ha esordito in Serie A nel 2006 ha firmato un contratto biennale

A poche ore dalla chiusura della deroga per il calciomercato per LFA Reggio Calabria, prevista per le 20 di stasera, arriva l'annuncio ufficiale della conclusione positiva dell'acquisto di Antonio Barillà. La conclusione positiva della trattiva con il centrocampista reggino doc è stata annunciata con una nota dalla società amaranto.

«LFA Reggio Calabria comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del centrocampista Antonino Barillà che si lega al club con un contratto biennale. Reggino di nascita, classe 1988, Nino è un "figlio del Sant'Agata" che ha voluto mettere le sue indiscusse qualità al servizio della sua città - è scritto nella nota - che gli ha regalato sia l'esordio in serie A nel 2006, che il primo gol sempre nella storica partita contro la Juventus. Indimenticabile la sua esultanza sfrenata per aver realizzato il sogno di segnare in serie A con la maglia della Reggina».

«Successivamente Nino ha indossate le maglie di Sampdoria, Ravenna, Trapani, Parma, Monza, Alessandria e Viterbese accumulando ben 425 presenze tra serie A e serie B. Il suo cuore è rimasto sempre a Reggio Calabria, ed oggi, torna a vestire la maglia amaranto - conclude la nota - con grande entusiasmo, per contribuire a ricostruire ciò che la gloriosa storia di questo club merita. #BentornatoNino»