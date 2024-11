Altre due ufficializzazioni per il club dello Stretto, con il Ds Pellegrino ancora al lavoro. Le possibili scelte di Trocini per il big match contro gli aretusei

La nuova Reggina di Bruno Trocini continua a lavorare. Il club amaranto fatica giorno dopo giorno per crescere in termini di preparazione, com'è comprensibile che sia visto l'enorme ritardo con cui si è partiti. L'obiettivo dello staff è arrivare quanto più possibile pronti all'appuntamento di domenica contro il Siracusa.

Chiaramente, in vista dell'inizio del tour de force, non sarà facile e andranno calibrate anche le forze, ma contro gli aretusei verrà schierata la miglior formazione possibile, per tentare di non deludere il pubblico pronto ad accorrere.

Marras e Kremenovic

In giornata sono arrivati due nuovi elementi: Marras e Kremenovic.

Niccolò Marras arriva alla Reggina con un contratto biennale. Cresciuto nel settore giovanile della Lazio e del Lecce, nella stagione 2021/22 ha indossato la casacca dell’Arezzo in serie D. Nella stagione successiva firma con la Sambenedettese dove colleziona 27 presenze realizzando quattro reti prima di trasferirsi al Brindisi.

Nato a Berlino, classe 2002, dopo aver fatto tutte le trafile del settore giovanile dell’Herta Berlino, Milan Kremenovic si trasferisce in Serbia dove veste le maglie di Graficar e Macvs, per poi arrivare a Frosinone nel luglio del 2022. A gennaio 2023 lascia l’Italia per trasferirsi fine al termine della stagione alla società NPA Hebar. Anche lui ha firmato un biennale con la LFA Reggio Calabria.

La formazione amaranto contro il Siracusa

Due innesti di qualità, che sicuramente saranno importanti nelle settimane che verranno, con la LFA che scenderà già in campo nell'infrasettimanale contro il Portici di mercoledì. Tornando, invece, a Reggio Calabria-Siracusa, ecco Rosseti nel tridente con Coppola e Provazza ai suoi lati. Per il resto, l'undici iniziale potrebbe ricalcare quello visto a Locri.

LFA REGGIO CALABRIA (4-3-3): Martinez; Martiner, Ingegneri, Zanchi, Cham; Barillà, Salandria, Mungo; Coppola, Rosseti, Provazza.

Sempre sul mercato, comunque, occhio alla possibilità che Pellegrino abbia ulteriori colpi nel mirino. Non nell'immediato magari, ma le riflessioni sull'organico sono ancora in corso ed è possibile che vi siano ulteriori innesti, soprattutto nel reparto offensivo.

Reggio Calabria-Siracusa in tv

Una delle domande più ricorrenti riguarda la copertura televisiva della sfida del Granillo. Allo stadio ci saranno circa 3mila spettatori (a oggi) fra abbonati e biglietti venduti ma ancora non c'è certezza che il match venga trasmesso ne in tv ne su internet. Ne sapremo di più nelle prossime ore.