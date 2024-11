Continua il mercato in uscita in casa Lfa Reggio Calabria. La società del presidente Minniti dopo aver salutato il difensore Luigi Aquino, si separa consensualmente anche con il centrocampista classe 2003 Kevin Bright. La decisione è stata comunicata nel pomeriggio di oggi dalla stessa società reggina.

Il comunicato del club

Lfa Reggio Calabria comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Kevin Bright. Il Club augura a Kevin le migliori fortune per il futuro.