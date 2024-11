La squadra di Trocini il 7 gennaio osserverà il turno di riposo: la prima partita del 2024, contro i siciliani, è quindi in programma per domenica 14

Il 2024 dell'LFA Reggio Calabria è iniziato con il gruppo, agli ordini di mister Bruno Trocini, impegnato a preparare la sfida del prossimo 14 gennaio, quando la squadra dello Stretto ospiterà al "Granillo" i siciliani dell'Acireale per la 21esima giornata. Gli amaranto, infatti, non scenderanno in campo domenica 7 gennaio, per il 20esimo turno del girone I di Serie D, ma osserveranno il turno di riposo.

Nel frattempo la società del presidente Virgilio Minniti è impegnata nel calciomercato. Al momento la prima operazione del 2024 riguarda un'uscita. Nelle scorse ore l'LFA Reggio Calabria ha infatti comunicato «di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Luigi Aquino». Al difensore classe 2002 il club ha augurato «le migliori fortune per il futuro».