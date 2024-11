Il Città di Sant’Agata si regala un pomeriggio da sogno, battendo 1-2 la Reggina al Granillo. I siciliani, coriacei per tutti e 95 i minuti di gioco, sbancano lo Stretto, esultando nel recupero grazie a Lo Grande. Per Trocini la vetta si allontana, con il Trapani vittorioso adesso a -13 con una sola gara in meno rispetto agli amaranto.

Le scelte

Nella Reggina ancora titolare Aquino: compone il terzetto con Ingegneri e Zanchi, con Dervishi e Martiner in fascia.In avanti Coppola con Ricci e Barillà a supporto. Nel Sant'Agata Saverino ed Esposito, c'è il 2005 Iovino in porta.

Primo tempo

Pronti-via, il Sant'Agata va in viaggio. Iniziativa di Carrozzo che, al limite dell'area, controlla e calcia forte: Martinez non ci può arrivare, la Reggina va sotto 0-1 dopo sette minuti. La reazione, tuttavia, è immediata: Ricci ha due occasioni di pareggiarla dopo tre minuti, ma spreca trovando prima la risposta di Iovino, poi non inquadrando lo specchio.

L'equilibrio di ritrova pochi minuti dopo: punizione concessa alla LFA. Barillà calcia in porta dopo il tocco di Mungo, bucando Iovino: 1-1 e dedica speciale per il centrocampista di Catona, che nella giornata di ieri aveva perso il nonno.

Dervishi sfiora il raddoppio pochi minuti dopo, senza però riuscire a battere il portiere siciliano. La Reggina rischia, il Sant'Agata segna di nuovo con Carrozzo ma in posizione irregolare. Il primo tempo, di fatto, non regala ulteriori emozioni: si va al riposo in parità.

Secondo tempo

Il secondo tempo si apre esattamente come s'era chiuso il primo: Sant'Agata pericoloso con Mincica, Martinez cala l'ennesima grande parata della sua stagione.

Gli amaranto di Bruno Trocini provano a insistere, manovrando insistentemente il possesso ma senza riuscire mai a creare occasioni degne di nota. È, anzi, proprio la squadra dello Stretto a sbandare: con Ingegneri e Parodi che mettono un paio di pezze su due ripartenze del Città di Sant'Agata.

Al minuto 94, tuttavia, la beffa si completa. Lo Grande segna il gol del 2-1 al minuto 94, sul Granillo cala il gelo. Ai tre fischi di D'Ambrosio si materializza il secondo ko interno stagionale.

Tabellino

Reggina-Città di Sant'Agata 1-2

Marcatori: 7' Carrozzo, 20' Barilla, 94' Lo Grande

Reggina (3-4-2-1): Martinez 6; Aquino 5, Ingegneri 5.5, Zanchi 5.5 (dal 60' Marras 5.5); Dervishi 5 (dall'83' Provazza sv), Mungo 5(dall'80' Salandria sv), Zucco 5, Martiner 6; Ricci 5.5 (dal 68' Parodi 6), Barillà 7; Coppola 5 (dal 68' Perri 5.5). a disposizione: Velcea, Salandria, Bianco, Ponzo, Provazza, Kremenovic. Allenatore: Trocini 5.

Città di Sant'Agata: Iovino; Capitano (dal 57' Cavalli), Falla, Nagy, Squillace; Esposito, Marcellino (dal 65' Marcelino), Saverino (dal 57' Nunzi); Aquino (dal 61' Di Domenicantonio), Carrozzo (dal 61' Lo Grande), Mincica. a disposizione: Bottino, Sulis, Mal, Capogna. Allenatore: Facciolo.

Arbitro: Vincenzo D'Ambrosio (Mandarino-De Giulio).

Ammoniti: Carrozzo (S), Esposito (S).