L’iniziativa, organizzata dalla società “A.S.D. Pantere Nere Catanzaro”, si svolgerà il 14 dicembre al Centro Sportivo Fe.Ro.

Prosegue l’intensa attività messa in campo dalla società “A.S.D. Pantere Nere Catanzaro”. Sulla scorta del programma avviato, si prosegue con il secondo importante incontro informativo rivolto alla figura di rilievo per le giovani generazioni del “Coach Sportivo” e della notevole importanza della “Motivazione nello sport”.



L’incontro si svolgerà nella sala riunioni del Centro Sportivo Fe.Ro. di Catanzaro il giorno 14 dicembre alle ore 16:30, e sarà presieduto dal Medico Sociale Dr. Mauro Notarangelo, psichiatra e psicoterapeuta, che illustrerà il tema del giorno: ” Coach Sportivo-L’importanza della motivazione nello sport“, un argomento di vitale importanza nella crescita dei ragazzi che praticano lo sport in genere, quindi non solo il gioco del calcio.

Stilato anche un dettagliato cronoprogramma delle attività che vedrà impegnata la società anche con il Progetto di Integrazione tra i ragazzi diversamente abili e i piccoli atleti normodotati promosso anche per questa stagione calcistica 2017/2018.



Non poteva mancare, anche se con largo anticipo, un accenno dovuto all’evento che chiuderà la stagione. Approda nellasocietà dal 25/06/2018 al 29/06/2018, per i giovani atleti e per chiunque altro volesse aderire all’ iniziativa il “Campus Real Madrid Clinic”. Un evento unico per la provincia che riserva ai partecipanti una settimana indimenticabile con tante novità, sorprese, gadget e con un finale esaltante. Per le adesioni rivolgersi alla segreteria della società presso il Centro Sportivo Fe.Ro.