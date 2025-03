Il Catanzaro sta finora vivendo un campionato di Serie B a dir poco singolare: con 16 pari in 28 partite giocate, è la squadra che pareggia di più tra Serie A, B e C. Insomma, le Aquile hanno l’impressionante percentuale del 57% di match pareggiati (in Serie A guida la Juventus al 48%). Eppure, nonostante questo dato insolito, i giallorossi si trovano attualmente in piena zona play-off, confermando la loro competitività nella lotta per la Serie A.

Uno dei punti di forza della squadra guidata in panchina da Fabio Caserta è senza dubbio Pietro Iemmello, attuale capocannoniere della Serie B con 13 gol, a pari merito con Francesco Pio Esposito (Spezia) e Laurienté (Sassuolo). Ma il Catanzaro dei pareggi non è solo attacco: il difensore Federico Bonini è stato nominato Player of the Month di gennaio grazie ai suoi numeri incredibili per un centrale: 5 gol e 3 assist. A gennaio, inoltre, è arrivato Giacomo Quagliata, che ha avuto un impatto immediato con 1 gol e 4 assist in 7 partite.

Il quarto posto in classifica e la possibilità concreta di giocarsi fino al termine della stagione la promozione nella massima serie del calcio italiano, dimostrano che il Catanzaro non è solo la “squadra del segno X”, ma una formazione solida e ambiziosa, pronta a far sognare i suoi tifosi… nonostante i tanti pareggi.