Jannik Sinner non parteciperà agli Internazionali d'Italia a Roma che prenderanno il via dal prossimo 10 maggio. L'annuncio del numero 2 del mondo arriva attraverso un post sui social. «Non è facile scrivere questo messaggio ma dopo aver parlato di nuovo con i medici e gli specialisti dei miei problemi all’anca devo annunciare che purtroppo non potrò giocare a Roma. Ovviamente sono molto triste di non aver recuperato, essendo uno dei miei tornei preferiti in assoluto. Non vedevo l’ora di tornare e giocare a casa davanti al pubblico italiano. Verrò comunque a Roma per qualche giorno e passerò al Foro Italico. Grazie per i vostri messaggi di supporto che apprezzo tantissimo! Ora lavorerò con la mia squadra e i medici per essere pronto per Roland Garros. A presto, forza».

Una doccia fredda per i tanti tifosi italiani che attendevano il torneo romano con la speranza di poter vedere vincere un italiano al Foro Italico. La vittoria infatti manca da quarantotto anni quando Adriano Panatta battè in finale in quattro set l'argentino Guillermo Vilas (2-6, 7-6, 6-2, 7-6). Gli esami strumentali all'anca destra, che hanno costretto al ritiro il campione azzurro al ritiro dal Masters1000 di Madrid, hanno dato esito negativo ma i medici hanno consigliato almeno quindici giorni di riposo assoluto. La presenza a Roma avrebbe messo a repentaglio l'intera stagione partendo dal Roland Garros proseguendo per Wimbledon, e soprattutto il torneo olimpico di Parigi 2024. Obiettivi dichiarati del 22enne di San Candido che sogna, su tutto, di conquistare la medaglia d'oro sulla terra rossa di Parigi!