Il tecnico giallorosso ha commentato la vittoria arrivata ieri contro il Brancaleone, nella terza giornata di campionato: «Contento per come si sta esprimendo la difesa. Ora godiamoci i 3 punti»

Due vittorie su tre, terzo risultato utile consecutivo e, soprattutto, unica squadra a non aver ancora subito gol. L'Isola Capo Rizzuto di mister Saverio Gregorace è certamente bella da vedere e, non a caso, si trova attualmente al secondo posto a quota sette punti. Ancora è tutto da scrivere, certo, ma sicuramente il buon inizio stagionale non si può negare. Anche ieri è arrivata un bella vittoria contro il Brancaleone per 2-0 e che testimonia come gli ingranaggi stiano iniziando a ruotare.

Nessuna pressione e difesa imperforabile

Soddisfatto mister Saverio Gregorace, come si capisce nelle dichiarazioni post partita ai microfoni ufficiali del club, ma allo stesso tempo tiene di vista quello che è il reale obiettivo della squadra quest'anno: «Noi non dobbiamo avere o temere alcuna pressione ma pensare solo a noi stessi e lavorare settimana dopo settimana, perché l'intento è quello di fare un campionato tranquillo e senza affanni. Sappiamo il nostro valore e le nostre qualità».

«Ci sono tanti aspetti di gioco e posso dire che ancora l'Isola Capo Rizzuto non è quella squadra fluida che piace a me - aggiunge l'allenatore giallorosso -, non dimentichiamo però che ci sono tanti giocatori nuovi e altri sono ancora fuori condizione. Con il lavoro però troveremo la miglior soluzione affinché questa squadra possa esprimere pienamente il proprio gioco. Intanto portiamo a casa questi tre punti». Reparto difensivo come detto imperforabile, almeno per il momento: «Per il momento sta funzionando tutto, soprattutto in difesa dove sono molto contento. Forse dovremo lavorare un po' di più dal centrocampo in su ma, come detto, lo faremo e miglioreremo»