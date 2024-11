L'Italia di Roberto Mancini conquista il terzo posto nella Nations League. Nella finale con i padroni di casa dell'Olanda gli azzurri ritornano alla vittoria (2-3) grazie alle reti di Di Marco al 6' e Frattesi al 20' nella prima frazione e del subentrato Chiesa al 63' nella ripresa. Per gli orange in gol Bergwijn al 68' e Wijnaldum al 90'. Sfida che si è chiusa con la vittoria azzurra dopo 9' di recupero.

Primo tempo

Parte forte l'Olanda che con Dumfries che di testa, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, manda alto sulla traversa. Passano due minuti e l'Italia si porta in vantaggio con Di Marco. Cross di Frattesi, Retegui tenta la rovesciata ma non trova il pallone, che finisce Raspadori. Il calciatore del Napoli serve Di Marco che batte Bijlow (0-1). Al 18' ci prova l'Olanda ma senza risultati. Al 20' arriva il raddoppio azzurro: azione di Di Marco sull'out sinistro, passaggio per Raspadori che perde la palla che finisce a Gnonto. Rimpallo favorevole all'azzurro che libera Frattesi davanti al portiere al quale non lascia scampo (0-2). La rete azzurra è convalidata dopo il controllo del Var per un presunto tocco di mano. Al 27' ancora Italia pericolosa con un tiro di Di Marco dai 20 metri che esce di poco al lato. Sul finire della prima frazione l'Olanda al 40' sfiora il gol: Simmons serve in area Gapko che a tu per tu tenta il pallonetto che termina al lato di un soffio. La prima frazione si chiude così con l'Italia in vantaggio di due reti.

Secondo tempo

Ad inizio ripresa Koeman effettua un triplo cambio: dentro Weghorst, Wijnaldum e Bergwijn, escono Lang, Geertruida e Malen. Al 47' padroni di casa vicino al gol: Toloi si lascia scavalcare da Gakpo che batte a rete, ma spara addosso a Donnarumma. Tre minuti più tardi ancora Olanda sugli scudi con Di Marco che salva su una conclusione precisa di Bergwijn. Al 64' doppio cambio azzurro, dentro Zaniolo e Chiesa, fuori Raspadori e Gnonto. Cambia anche Koeman che inserisce Koopmeiners per Simons. Al 68' l'Olanda dimezza il passivo: palla in area per Bergwijn che ha il tempo di controllare e battere Donnarumma (1-2). Al 72' il neo subentrato Chiesa cala il tris. Lo juventino entra in area, si libera di Van Dijk e batte il portiere olandese (1-3). Al 74' cambia ancora Mancini inserendo Spinazzola per Di Marco. Segna all'83' l'Olanda con Weghorst che batte Donnarumma, ma il Var annulla per offside. Due minuti più tardi arriva il doppio cambio azzurro: fuori Retegui e Verratti, dentro Pellegrini e Barella. Al 90' palla in area per il giallorosso che batte Donnarumma (2-3). Dopo ben 9' minuti di recupero arriva il triplice fischio con l'Italia che conquista il terzo posto finale nella Nations League.