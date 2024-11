Sfuma il sogno della medaglia d'oro, troppo forti i campioni olimpici in carica. I ragazzi di Fefè De Giorgi però non si fermano e venerdì sperano di conquistare il terzo gradino del podio contro gli Usa

L’Italia del Volley non riesce a conquistare la medaglia d’oro ai Giochi Olimpici e si ferma in semifinale contro la Francia del coach italiano Andrea Giani. Se a Rio 2026 l’Italia, almeno, se l’era giocata in finale la medaglia, a Parigi il sogno è svanito quasi subito. Troppo più forti i francesi, campioni olimpici in carica, spinti anche dal tifo a favore dell’Arena Paris Sud.

L’Italia ha pagato i tanti errori in battuta e la poca lucidità a muro. In chiaroscuro anche la prova del calabrese Daniele Lavia. Bersagliato dai francesi in ricezione sulle battute e non incisivo, come al solito, in attacco, con molte palle attaccate ma fuori di un soffio. L’Italia di Fefè De Giorgi ci ha creduto solo per metà secondo set ma poi ha dovuto cedere alla supremazia dei francesi. L’unica colpa, se proprio colpa si vuol dare a questi ragazzi italiani, comunque straordinari, è che la Francia si conosceva e si poteva battere con maggior grinta e determinazione. Resta, comunque, la consolazione di una finale per il bronzo da giocare e conquistare, venerdì 9 alle 16 contro gli Stati Uniti, e che sarebbe il giusto premio ad un gruppo che ancora può crescere e che, nonostante, tutto è campione del mondo in carica.

Quanto ai calabresi in gruppo: bene Daniele Lavia, il rossanese ha giocato, a parte la gara contro la Francia, una grande Olimpiade ed il pubblico francese nella fase eliminatoria si è innamorato di lui. Di sicuro è uno dei simboli dello sport calabrese ed una medaglia al collo sarebbe un bel regalo per il movimento pallavolistico cosentino. Quanto a Gabriele Laurenzano, riserva viaggiante, è stato importante per lui vivere un’Olimpiade che potrebbe vederlo protagonista tra qualche anno a Los Angeles.

Resta ancora un ultima gara e coach De Giorgi potrebbe ancora convocarlo almeno per la panchina. Finisce contro la Francia, con un 3-0 netto (21-25, 20-25, 21-25) a sfavore, dunque, il sogno d’oro per l’Italvolley e per i ragazzi di Calabria ma è solo un rimando. Lavia e compagni sono già pronti a nuove sfide a partire già da venerdì per chiudere un torneo da protagonisti sul podio olimpico.