Italia-Polonia under 20 é andata in scena questa sera allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro. Una grande festa azzurra sugli spalti e in campo dove i ragazzi allenati da mister Alberto Bollini hanno vinto 1 a 0. Nell'undici iniziale degli azzurri due calciatori che militano nelle formazioni calabresi di Serie B: Luca D'Andrea (Catanzaro) e Alessandro Fontanarosa (Cosenza).

Primo tempo

Nel primo tempo gli azzurrini ci provano con D’Andrea al 10’, il giovane talento che milita nel Catanzaro da posizione defilata sulla destra si accentra e conclude, ma la palla lambisce il palo opposto e scivola sul fondo. Poi il colpo di testa di Hasa al 25’, da dentro l’area, viene respinto da un difensore polacco. Il numero 10 azzurro Pagano, sempre di testa, sbaglia l’incornata su un cross proveniente dalla destra, a seguito di un’azione gestita magistralmente. Poi allo scoccare del minuto 41 gli azzurrini passano meritatamente in vantaggio grazie a Terraciano che di testa, sugli sviluppi di un corner, non sbaglia. La Polonia ha provato a rispondere nel finale della prima frazione di gioco ma dopo due minuti di recupero le squadre rientrano negli spogliatoi.

Secondo tempo

Nella ripresa azzurrini subito pericolosi con Montevago, ma l’estremo difensore polacco riesce a deviare. Poi il portiere italiano Palmisano si supera in due occasioni, prima risponde a Wojitowicz e dopo a Majchrzak. Meglio la Polonia nella ripresa ma gli uomini di Bollini riescono a resistere. Nel secondo tempo ritmi bassi e le occasioni latitano da entrambe le parti. Nel finale di match nulla da segnalare e dopo quattro minuti di recupero Italia-Polonia termina 1 a 0. [Foto Francesco Spina]