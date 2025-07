Prosegue la preparazione dei ragazzi allenati da Vincenzo Fanizza in vista delle prossime universiadi in programma a Berlino, nonché per la selezione Under 21. I progressi visti nelle alture cosentine confermano come il gruppo azzurro sia già abbastanza compatto

La sede di Camigliatello Silano ormai è diventato un punto di sicuro riferimento per gli appassionati di volley e per i vertici federali italiani.

La preparazione dell’Italvolley si sta svolgendo anche in Sila, per la seconda volta gli azzurrini hanno così affinato al meglio la loro amalgama in vista del prossimo importante appuntamento. L’Italia disputerà le Universiadi a Berlino, un obiettivo concreto e che potrebbe regalare nuove gioie, sia guardando al potenziale interno nonché a come la stessa Nazionale stia migliorando decisamente il suo approccio con le gare. Inoltre, ottime indicazioni sono arrivate dai ragazzi dell’Under 21, crescono con qualità e potranno essere protagonisti nel prossimo torneo di Superlega.

Prova ne è la tre giorni a Camigliatello con altrettanti amichevoli disputate contro la Repubblica Ceca. Un avversario di tutto rispetto, capace di compattarsi in difesa ed essere sempre pericolosa in attacco con un palleggio tanto semplice quanto efficace.

Tre vittorie su tre alternando le selezioni, quindi. Nel primo match, il gruppo destinato alle Universiadi ha superato la formazione ceca allenata da coach Nekola con il punteggio di 3-1 (25-20, 25-15, 22-25, 25-20).

Uno scatto del primo match (foto Fipav-Rosito)



Il giorno seguente a scendere in campo l’Under 21, che ha ottenuto una bella vittoria in rimonta per 3-2 (16-25, 22-25, 25-20, 25-18, 15-10) con Zlatanov particolarmente sugli scudi con quindici punti messi a referto.

Il rematch successiva ha registrato ancora una volta la vittoria italiana, sempre al tie break ma con parziali ovviamente terminati in maniera ben diversa (25-16, 20-25, 25-21, 22-25, 15-13).