Storica “prima volta”per la nazionale italiana maschile di pallavolo che si qualifica per la finale di Nations League in corso in Cina. La nazionale azzurra, infatti, è salita l’ultima volta sul podio nel 2014, quando si chiamava ancora World League. Nel 2004 l'ultima finale giocata, mentre l’ultimo successo addirittura risale al 2000.

La squadra guidata da Fefè De Giorgi ha vinto con il punteggio di 3-1 (25-22, 22-25, 25-21, 25-18) sulla Slovenia. Ora gli azzurri si giocheranno il titolo contro la vincente della sfida tra Brasile e Polonia.

IL TABELLINO

Italia – Slovenia 3-1

(25-22, 22-25, 25-21, 25-18)

ITALIA: Giannelli 3, Michieletto 26 , Anzani 4, Rychlicki 11, Lavia 14, Gargiulo 7, Balaso (L). Romanò 9, Sbertoli, Galassi 7, Bottolo. Ne: Sanguinetti, Pace, Porro. Allenatore:. De Giorgi

SLOVENIA: T. Stern 9, Planinsic 2, Kozamernik 10, Stalekar 9, Z. Stern 11, Mozic 13, Kovacic (L). Mujanovic 9, Krzic, Bracko 1, Najdic. Ne: Marovt, Sen, Okroglic (L). Allenatore: Soli

ARBITRI: Cespedes (DOM), Simonovic (SUI)

NOTE: Durata set: 28′, 33′, 26′, 24′