Il questore di Vibo Valentia, sulla base delle indagini svolte dalla Digos e dall’ufficio Misure di prevenzione della divisione anticrimine della Questura, ha emesso tre daspo nei confronti di due tifosi della Vibonese calcio e a carico di un sostenitore della Reggina.

Attraverso le immagini registrate dalle telecamere di video-sorveglianza è stato accertato che nel settore “curva est” dei tifosi della Vibonese, durante l’incontro Vibonese-Viterbese Castrense, uno di loro, dopo un’accesa disputa verbale con un altro tifoso, è sceso dai gradoni travolgendo uno spettatore e colpendone un altro con uno schiaffo. Quest’ultimo, reagiva a sua volta dando un colpo all’aggressore mentre i presenti cercavano di allontanarlo. Per l’aggressore è scattato un Daspo di 5 anni con l’obbligo di comparire in un ufficio di polizia in concomitanza delle gare di calcio indicate nel provvedimento. L’altro tifoso, invece, è stato raggiunto da un Daspo della durata di un anno. Nel secondo episodio, relativo al derby Vibonese-Reggina, un tifoso della Reggina ha acceso un fumogeno all’inizio della partita mettendo a rischio l’incolumità degli spettatori. Anche per lui è scattato il provvedimento di un anno.