VIDEO | Ospite del format A tu per tu de Il Reggino, coach Antonio Cugliandro racconta delle aspirazioni della squadra di Reggio Calabria e della necessità di investire in strutture sportive adeguate

Reggio Calabria, una città di mare caratterizzata da una cultura ricca e una tradizione sportiva viva, ha trovato un nuovo impulso grazie alla sua squadra di basket in carrozzina, che rappresenta non solo un'eccellenza sportiva, ma anche un simbolo di speranza e inclusione per tutte le persone con disabilità. In un contesto dove le sfide quotidiane sono molteplici, la squadra ha dimostrato il potere dello sport nel superare le barriere architettoniche e sociali, contribuendo a un sogno collettivo più grande. Ne abbiamo parlato A Tu per Tu con Antonio Cugliandro, coach della Farmacia Pellicanò Reggio Bic.

Il basket in carrozzina a Reggio Calabria non è solo un’attività ricreativa, ma un vero e proprio movimento che abbatte le limitazioni imposte dai preconcetti disabilità. Ogni giorno, atleti con diverse abilità si allenano con passione e determinazione, dimostrando che la competizione sportiva può e deve essere accessibile a tutti. Tuttavia, la realizzazione di questo sogno non è priva di ostacoli. Le barriere architettoniche, purtroppo, sono ancora una realtà in molte strutture sportive della città, ostacolando l'accesso e la partecipazione di tutti gli atleti.

Negli ultimi anni, la squadra ha fatto grandi passi avanti, ottenendo risultati significativi, tra cui la partecipazione all’EuroCup di basket in carrozzina. Questa competizione internazionale ha rappresentato un traguardo storicamente rilevante per Reggio Calabria, permettendo alla squadra di confrontarsi con squadre di alto livello e di farsi conoscere anche al di fuori dei confini regionali. La qualificazione a eventi di tale importanza è un chiaro segnale che, sognando in grande e lavorando duro, si possono raggiungere risultati impensabili.

Ma il percorso non si ferma qui. La squadra, insieme ai suoi sostenitori, lavora instancabilmente per promuovere un ambiente sportivo più inclusivo. La richiesta di strutture adeguate è fondamentale; è imprescindibile investire in impianti sportivi che siano dotati di accessi facilitati e servizi adeguati. Solo così si potrà garantire a tutti la possibilità di praticare sport, divertirsi e, soprattutto, sognare.

Il messaggio che la squadra di basket in carrozzina di Reggio Calabria intende trasmettere è chiaro: è possibile superare le difficoltà e vincere le sfide, sia dentro che fuori dal campo. Ogni atleta porta con sé una storia di lotta e determinazione, diventando fonte di ispirazione per molti. Le vittorie e le sconfitte, insieme alle esperienze condivise, creano un legame indissolubile tra gli atleti e la comunità, evidenziando l’importanza della solidarietà e del rispetto reciproco.

La partecipazione all’EuroCup ha anche un aspetto di grande significato sociale. Essa offre un'opportunità unica per sensibilizzare il pubblico sul tema della disabilità e per promuovere la cultura dell’inclusione. Gli eventi sportivi diventano il palcoscenico ideale per educare e far capire che lo sport non ha confini e che la diversità rappresenta un valore aggiunto.

Sognare in grande significa, quindi, lavorare insieme per un futuro in cui tutti possano accedere a quelle opportunità che riteniamo fondamentali nella vita: lo sport, la socializzazione e la crescita personale. La squadra di basket in carrozzina di Reggio Calabria è un faro di speranza, illuminando la strada verso un mondo più giusto e inclusivo. Con ogni tiro a canestro, non solo si gioca, ma si costruisce un domani migliore per tutti.