Dopo la retrocessione dall'Eccellenza, il club del presidente Sabatino è già in movimento per allestire una rosa di qualità. Rinnoverà lo zoccolo duro e non solo

Una stagione nefasta ma portata avanti sempre con onore e spirito di appartenenza, nonostante la retrocessione diretta. Lo Stilomonasterace è chiamato a ripartire, ma lo farà in maniera subito importante senza snaturare ambizioni e progetto. Insomma, di certo la società del presidente Sabatino non ha nessuna intenzione di fare la figura della comparsa ma di lottare per riprendersi ciò che con fatica aveva conquistato. La dirigenza, a tal riguardo, è già al lavoro nella programmazione della prossima stagione e ad affermarlo è il direttore generale Nicola Origlia: «Lo Stilomonasterace sta ripartendo e vuole farlo alla grande, mettendo su una squadra di alta classifica per cecare di riconquistare il massimo campionato regionale. Si sa, il calcio è questo ed è fatto di vittorie e di sconfitte. A livello societario non è cambiato nulla e rimangono gli stessi interpreti dello scorso anno, anche perché non si è avvicinato nessuno poiché portare avanti una stagione richiede sacrificio fisico ed economico e non tutti vogliono farlo. In ogni caso le porte sono sempre aperte a tutti».

Risolta la questione del campo

Da capire anche la questione campo, visti i disagi della scorsa stagione, anche se nelle ultime settimane trapela ottimismo come afferma lo stesso dg: «Quanto alla questione campo, io sapevo che la cosa era quasi risolta, ma devo capire se manca ancora qualcosa a livello di iter burocratico o se è tutto ok. I lavori comunque sono stati completati».

Tra ritorni, conferme e nuovi arrivi

Movimento anche nella costruzione dell'organico, a partire dalla scelta della guida tecnica con Origlia che, in un certo qual modo, conferma le indiscrezioni del nostro network: «Diciamo che posso confermare la voce su Peppe Papaleo poiché sarà lui il nuovo allenatore della squadra. Stiamo cercando di aprire un nuovo ciclo e lui è un allenatore giovane ed ambizioso, oltre al fatto che è stato per anni nostro capitano. Adesso ritorno a casa nelle vesti di allenatore, a breve lo ufficializzeremo».

Non solo il mister, ma sono imminenti anche le riconferme del cosiddetto zoccolo duro: «Oltre al ritorno di Peppe Papaleo come tecnico, tornerà anche il fratello Rocco a rinforzare l'organico. Oltre a lui torneranno Aiello e Belluzzi, inoltre ci sarà la riconferma di Ghergo, Minici e stiamo attendendo la decisione di Andrea Coluccio. Anche in attacco stiamo chiudendo con un importante profilo che lo scorso anno ha giocato in Eccellenza, mentre il portiere è in dirittura d'arrivo e sarà argentino. Allestiremo una rosa competitiva, poi vedremo cosa dirà il campo».