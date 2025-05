Il club sogna l'immediato ritorno nella Serie A regionale: «dopo la retrocessione non è stato facile. Pressione? No, solo una gran voglia di vincere»

Manca sempre meno alla finalissima play off, allo stadio Luigi Razza di Vibo Valentia (ore 15:30) che metterà in palio l'ultimo posto disponibile per il prossimo campionato di Eccellenza. A contenderselo saranno DB Rossoblù Luzzi e Stilomonasterace, con quest'ultimo che continua ad alimentare il sogno di un immediato ritorno nel massimo campionato regionale dopo la cocente retrocessione della stagione scorsa.

Un progetto partito da zero

Un'annata intesa e ampiamente positiva dunque per il club, vissuta costantemente tra primo e secondo posto e già questo testimonia la bontà del progetto. Un'impresa quella dell'esordiente tecnico Giuseppe Papaleo, considerando anche le condizioni della squadra nell'estate scorsa, subito dopo la retrocessione. A fare innanzitutto un bilancio stagionale, in esclusiva ai microfoni di LaC News24, è il direttore sportivo Nicola Origlia: «Nessuno credeva che noi potessimo lottare per la vittoria, e invece l'abbiamo rincorsa fino all'ultima giornata. Forse meritavamo qualcosa in più però rimane tanta soddisfazione e ancora non è finita».

Spazzare via le ceneri e ricostruire interamente i pilastri: «Dopo la retrocessione - continua Origlia - siamo dovuti ripartire da zero e ricostruire tutto da capo. Inoltre abbiamo dato fiducia, e abbiamo avuto ragione, a un giovane tecnico emergente che fino allo scorso anno giocava e a cui vanno i miei più sinceri complimenti. Sì, è vero che la società ha garantito una squadra di primissimo livello, ma non era facile per uno che lo scorso anno faceva ancora il calciatore, inculcare un'idea e un'impronta di gioco a un gruppo, gestendo anche personalità importanti. Il nostro obiettivo era ed è quello di riconquistare l'Eccellenza quanto prima. Non avevamo messo necessariamente di riconquistarla quest'anno poiché dovevamo ricucire il tessuto societario e di squadra, ma già da quest'anno le cose sono andate bene e adesso ci troviamo a giocarci l'accesso».

L'attesa per la finale

Domenica dunque ci sarà la DB Rossoblù Luzzi di fronte, squadra ambiziosa e che ormai da un paio di anni sta cercando il salto di categoria, avendo speso anche cifre importanti sul mercato: «Le loro ambizioni sono risapute - continua il ds - anche perché non dobbiamo dimenticare che già lo scorso anno dovevano disputare la finale play off. Il loro è un progetto che portano avanti da tanto tempo e non è un caso se sono arrivati fin qui. Consociamo gran parte della rosa. Io penso che non ci sarà alcun tipo di pressione ma solo una grande voglia di vincere da parte di entrambe le squadre».