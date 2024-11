Tifosi impazziti di gioia per il team-Scorrano dopo la promozione in serie D

Fumogeni, bandiere, applausi e cori ad accogliere il pullman del Locri, ritornato in serie D dopo 16 anni. Circa 500 tifosi amaranto ieri sera hanno aspettato il ritorno della squadra allenata da Umberto Scorrano dalla trasferta forzata in quel di Amantea. L’euforia ha preso la mano di tutti. Il numero dei tifosi presenti in piazza dei Martiri è aumentato in pochi minuti.

Duecento, poi trecento, alla fine circa cinquecento i tifosi presenti. E al passaggio dell’autobus su corso Vittorio Emanuele è stato un tripudio di gioia. Cori e applausi per tutti, dal tecnico Scorrano al marcatore di giornata Puntoriere. E in una città dove ci si divide su tutto, il calcio è diventato l’unico motivo che mette tutti d’accordo.