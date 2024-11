Cerimonia suggestiva nella piscina di Campagnano. Quasi mille gli atleti partecipanti

L’olimpionico Giovanni Tocci, atleta cosentino del Centro Sportivo dell’Esercito, appena rientrato dal Gran Prix di Madrid dove ha conquistato la medaglia d’oro nel trampolino da tre metri, ha ufficialmente aperto il XV Meeting di nuoto “Città di Cosenza”, in svolgimento nel fine settimana nella piscina comunale di Campagnano.

Suggestiva la cerimonia, scandita dalle note dell’Inno di Mameli e dallo schieramento di tutte le squadre partecipanti a bordo vasca. Sono 963 gli atleti partecipanti, in rappresentanza di 47 squadre provenienti da sette diverse regioni.

L’appuntamento sportivo, di caratura nazionale, è accompagnato anche da una serie di attività collaterali.Per il secondo anno si ripete il concorso “Dolce mamma”, una sfida a suon di torte e a scopo benefico con il ricavato devoluto alle associazioni di volontariato presenti con i loro stand alla manifestazione.

I visitatori hanno inoltre a disposizione gratuitamente, grazie all’amministrazione comunale, il bus “ScopriCosenza” che li guiderà, con tre tour giornalieri, in visita nel capoluogo bruzio, partendo dal piazzale antistante alla piscina: un’occasione per accogliere al meglio tutti coloro che arrivano da fuori regione per il meeting, e offrire la piacevole opportunità di conoscere la città.

Salvatore Bruno