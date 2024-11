La sfida tra l'imbarcazione italiana e quella inglese torna in perfetta parità. Appuntamento a sabato per il quarto e il quinto match race

Spettacolare il secondo match race della finale del Louis Vitton Cup tra Luna Rossa e Ineos Britannia sul campo di gara di Barcellona con un vento che alcuni momenti ha sfiorato i 21 nodi. La finale torna in perfetta parità con una grande condotta di gara dell'imbarcazione inglese. Luna Rossa ha provato a rientrare nella regata ma senza riuscirci.

Ineos Britannia è riuscita, dopo la sconfitta nel primo match race, a partire più forte di Luna Rossa guadagnando un vantaggio di tredici secondi. Luna Rossa a metà gara ha provato le carte in tavola con Ineos Britannia lesta a difendere il vantaggio.

Ineos Britannia dopo un momento di difficoltà ha ripreso a regatare con una buona velocità riuscendo così a rintuzzare gli attacchi di Luna Rossa. Finisce con la vittoria dell'imbarcazione inglese e la finale della Louis Vitton Cup che torna in perfetta parità: 1-1. Ora un giorno di riposo (e allenamento per i due team) che torneranno sul campo dio gara sabato per il quarto e quinto match race.