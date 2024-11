Dopo il problema meccanico nel settimo match race e la riparazione in tempi record arriva il punto della parità. Domani le regate 9 e 10

Arriva immediato il riscatto di Luna Rossa che, dopo avere perso la settima regata della finale di Louis Vuitton Cup per una rottura, si è imposta sugli avversari di Ineos Britannia nell'ottava regata, riportando ancora una volta il punteggio in parità, sul 4-4.

Torna dunque in parità la finale della Louis Vitton Cup tra Luna Rossa e Ineos Brittania. Emozioni infinite di una sfida che decreterà la sfidante del 'defender' New Zealand in America's Cup.

Dopo il ritiro nel settimo match race e la riparazione in tempi record l'imbarcazione italiana comanda dall'inizio alla fine e vince. Esplodono i tifosi italiani a Barcellona e il team di Luna Rossa. Domani si torna sul campo di regata per il nono e Decimo match race