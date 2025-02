L’atleta catanzarese Perla Martino continua a scrivere la storia degli sport da combattimento, diventando la prima donna italiana a partecipare al prestigioso torneo internazionale Low Kick Championship. Già nota per i suoi traguardi straordinari, la Martino ha dimostrato ancora una volta il suo spirito indomito affrontando una nuova, difficile sfida a Valencia, in Spagna.

L’atleta catanzarese non è nuova a imprese sportive di rilievo. Nel 2023 è stata la prima donna calabrese a vincere il titolo di campionessa interregionale Sud Italia di Karate Full Contact stile Kyokushinkai senza protezioni. Ma la sua carriera è costellata di primati: nel 2013 è stata la prima calabrese a combattere in una gabbia di MMA a Palermo, mentre nel 2012 aveva già conquistato il titolo interregionale IAKSA di Kickboxing.

La sfida di Valencia

Dopo essere stata selezionata dal CEO del brand Low Kick Championship, Perla Martino ha affrontato l’atleta di casa Cristina Lopez in un match durissimo, caratterizzato dall’intensità tipica di questa disciplina. Il Low Kick Championship è una competizione che si sta affermando rapidamente nel panorama degli sport da combattimento, con oltre 15 eventi organizzati in tutto il mondo in meno di un anno. La formula è semplice ma estremamente impegnativa: gli atleti si affrontano con calci in linea bassa di tibia, impattando a pieno contatto e senza protezioni sulla coscia dell’avversario. Vince chi riesce a resistere più a lungo ai colpi dell’avversario.

Nonostante il notevole svantaggio di peso e altezza (10 kg e 10 cm in meno rispetto all’avversaria spagnola), Perla Martino ha accettato la sfida con grande determinazione. Il suo match è stato il più lungo e spettacolare della serata, superando per intensità anche quelli maschili: entrambe le atlete hanno scambiato più di 35 calci a pieno contatto, mantenendo un ritmo impressionante. Al termine dell’incontro, Perla ha ricevuto numerosi elogi da maestri e atleti di livello internazionale, oltre ai complimenti personali del CEO del Low Kick Championship per il suo coraggio e la sua resistenza straordinaria.

Perla Martino si allena presso il Cobra Kai di Catanzaro, un’accademia fondata dal Maestro Max Cimino, referente nazionale per il Karate Full Contact dell’organizzazione mondiale Soshinkan. Il Cobra Kai è un centro di eccellenza per le arti marziali, in cui si praticano Karate Full Contact, Kickboxing, Thai Boxe, Grappling, MMA e Taekwondo. Il maestro Cimino, con oltre 40 anni di esperienza nelle arti marziali, trasmette ai suoi allievi non solo la tecnica, ma anche i valori fondamentali di rispetto, disciplina e resilienza.