Ha fatto parte del Cosenza della rinascita, quello salito dalla D alla C1 con Mimmo Toscano in panchina, Massimo Mirabelli direttore sportivo e una dirigenza forte e compatta (da Chianello a Paletta, passando per Citrigno). Per Luca Chianello, da terzino sinistro, anche la scalata fino alla Serie B, con la Ternana, salvo poi fermarsi per problemi fisici. È rimasto comunque legato al mondo dello sport. Fra le tante cose, gestisce il Chianello Sport Center a Paola, dove si è svolto di recente un interessante e competitivo torneo di padel, a cui si è poi affiancata l’esibizione di “vecchie glorie” del calcio nazionale, coinvolte da questa nuova disciplina ormai dilagante ovunque. Un bel centro, nel quale si svolgono anche le attività del tennis e della Scuola calcio e tanto altro ancora.

Padel Exhibition Match

L’idea è nata qualche tempo fa assieme a Massimiliano Oddo «grazie al quale sono arrivati a Paola – spiega Luca Chianello – tanti ex calciatori coinvolti da questa disciplina. E allora assieme ad un torneo Fit di Padel, che ha coinvolto numerosi atleti, provenienti da diverse regioni, si è poi aggiunta l’esibizione dei “testimonial” che hanno gareggiato anche con i vincitori».

Ecco allora i campioni del mondo Simone Perrotta e Vincenzo Iaquinta, ma anche Diego Perotti e Davide Moscardelli, Ivano Trotta, Luca Altomare e Luca Mora, a cui si sono aggiunti giocatori di padel di un certo peso e livello come Tolito Aguirre, Federico Dip Nazar e Gustavo Sarmiento. Decisamente un gran bell’evento quello che si è svolto al Centro di via Falcone e Borsellino a Paola.

Il legame con il calcio

La parentesi da giocatore, per Luca Chianello, si è come detto conclusa presto, a 23 anni per guai fisici. Poi «ho fatto il corso di allenatore – ci dice – e ho svolto il ruolo di osservatore, mentre negli ultimi due anni sono stato collaboratore tecnico del Cosenza con l’Under 17. Una bella esperienza che mi piacerebbe ripetere, ma allo stesso tempo devo valutare bene perché gestisco una Scuola calcio che mi prende molto tempo. Da cinque anni siamo Milan Academy e quest’anno siamo affiliati alla Junior Aic, un format creato dall’Associazione Allenatori, dedicato appunto alle Scuole calcio».

“Il progetto Scuola Calcio Aic – si legge sul sito dell’Assocalciatori - è quello di sostenere le società sportive che condividono i suoi stessi valori nell’ottica di veicolare una nuova cultura sportiva che sia basata sull’insegnamento dei valori etici dello sport, la disciplina individuale e di squadra, il rispetto delle regole e la correttezza dei comportamenti, valori che per l’AIC hanno uguale valore rispetto alla didattica calcistica. Crescere insieme attraverso il calcio attraverso una serie di appuntamenti mensili, con cui lo Staff AIC garantisce un supporto tecnico, educativo, psicologico e manageriale”. Il responsabile del Dipartimento Junior è il campione del mondo di Berlino 2006, Simone Perrotta.

Il prossimo evento legato al padel

Dal 31 luglio al 6 agosto il Chianello Sport Center ospiterà la terza edizione del torneo Open Ida, che avrà quale main sponsor Denny Imbroisi, il mago della cucina italiana a Parigi, con 6 ristoranti in Francia, molto legato a questa disciplina sportiva, titolare del noto marchio “Ida Restourant”. Previsti tornei per le varie categorie (amatoriale, livello avanzato, open), con tanto di montepremi, per un evento che si annuncia anch’esso molto partecipato, con atleti di un certo spessore, di caratura nazionale, diversi dei quali provenienti anche dall’estero.