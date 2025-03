VIDEO | Dopo il secondo posto dello scorso anno, la giovane rappresentativa regionale vuole confermarsi tra le protagoniste in Sicilia: «Abbiamo lavorato in maniera certosina per poter portare il meglio»

L'Under 19 del Comitato Regionale Calabria è pronta a scendere in campo per il prestigioso Torneo delle Regioni 2025 in questa edizione organizzata in Sicilia dall'11 al 18 aprile.

La rappresentativa calabrese, inserita nel Girone C insieme a Puglia, Liguria e Molise, affronterà le prime sfide presso gli stadi di Avola e Rosolini, nella provincia di Siracusa. Dopo il secondo posto ottenuto nella scorsa edizione, l'Under 19 del CR Calabria punta a lasciare il segno anche in questa competizione, dimostrando il valore del calcio regionale e l'impegno dei suoi tecnici e dirigenti.

«Ho visto del buon materiale umano a livello di ragazzi – il pensiero dell’allenatore Graziano Nocera affidato ai microfoni del nostro network -, credo che bisogna forse avere un po' più fiducia nei nostri giovani e farli giocare un pochino di più, sono ragazzi di prospettiva che possono eventualmente anche far parte del calcio professionistico».

La Rappresentativa Under 19 della Calabria si sta preparando in questi giorni al prossimo torneo delle Regioni, in programma in Sicilia dall'11 al 18 aprile

Una edizione quella del 2025 che segue quella positiva di un anno prima con la conquista del secondo posto sfiorando il successo nella finale persa con il minimo dei risultati. «L'anno scorso si è fatto un grande torneo delle regioni e indubbiamente quest'anno ci sono delle prospettive importanti, su questo non ci nascondiamo – continua il tecnico -, abbiamo lavorato tanto, abbiamo lavorato in maniera certosina per poter portare il meglio che abbiamo visto sicuramente ci aspettiamo tanto dal torneo delle regioni. Pensiamo di poter onorare la nostra terra disputando delle gare importanti – conclude mister Nocera -, poi, se il campo dirà che avremo ragione, siamo contenti di poter tornare in Calabria con un risultato importante».