Dopo il tragico incidente stradale di giovedì scorso, non ce l'ha fatta l'ex calciatore della Reggina. Con i suoi 42 gol nell'ultima stagione aveva riportato la Cittanovese in Promozione

POLISTENA (RC) - E' deceduto nell’ospedale di Polistena dove era ricoverato da giovedì scorso, a causa delle ferite riportate a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla statale Jonio-Tirreno, all’altezza di Cinquefrondi. Zerbi, lascia la moglie e tre figli piccoli. Ciccio Zerbi, giocatore nella Cittanovese, non ce l’ha fatta. Dopo l'incidente, arrivato nell’Ospedale Santa Maria degli Ungheresi di Polistena, le sue condizioni del giocatore erano apparse subito disperate. Nonostante un intervento chirurgico, il giovane bomber nella notte si è spento. Zerbi, soprannominato "il Lupo", viveva a Mammola con la sua famiglia; ex calciatore della Reggina era il capocannoniere della Cittanovese (42 i gol che aveva segnato in questa stagione) nel campionato di Prima Categoria, concluso con il ritorno della squadra della Piana in Promozione.