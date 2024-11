È deceduto nella giornata di ieri Michele Casciaro. Il cosentino, dirigente di lungo corso, era stato negli ultimi anni uno dei fondatori della DB Rossoblù, diventata nel frattempo DB Rossoblù Città di Luzzi. In passato per Casciaro importantissime esperienze come arbitro di calcio a 11. Ma anche come dirigente nel calcio a 5, nel Cosenza FC e nella Luzzese.

Il cordoglio della società rossoblù

Con profondo dolore e tristezza annunciamo la scomparsa di Michele Casciaro che ha rivestito il ruolo di Presidente e Vice Presidente della compagine rossoblù, oltre ad essere uno dei fondatori della squadra stessa. La sua grande esperienza nel mondo del calcio, prima come arbitro e poi come dirigente di lungo corso, ha arricchito le esperienze di tutte le persone che hanno gravitato intorno al mondo rossoblù. Non dimenticheremo mai la passione e l’impegno versato per questi colori ogni domenica. Siamo vicini alla moglie Cinzia e al figlio Alessandro in questo triste momento. Ciao Michele, mancherai a tutti.