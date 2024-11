È scomparso nella serata di ieri. all'età di 79 anni, Franco Rizzo, nativo di Rovito, nel Cosentino e primo calciatore calabrese ad indossare la maglia della Nazionale italiana. Mosse i suoi primi passi nella Morrone che, come oggi, rappresentava un vivace esempio di come la cura del settore giovanile fosse talvolta un toccasana.

Con la maglia del Cosenza vinse un campionato e regalò a quella che era la sua città la Serie B nel 1961, categoria disputata solo una volta quasi vent’anni prima. Passato al Cagliari, fu compagno di squadra di Gigi Riva. Nel 1969, infine, coronò la sua carriera vincendo lo scudetto con la Fiorentina. Rizzo indossò anche la casacca giallorossa del Catanzaro tra il 1972 e il 1974

Il cordoglio del Cosenza

«Il Cosenza Calcio in tutte le sue componenti – si legge in una nota – esprime profondo cordoglio per la morte di Franco Rizzo ex calciatore e dirigente del Cosenza, nativo di Rovito, che ha legato il suo nome ai colori rossoblù silani, contribuendo alla promozione in Serie B dei Lupi nella stagione1960/61. Con il Cagliari ha scritto pagine importanti meritando anche la convocazione in Nazionale, primo calabrese a vestire l’azzurro. Uno dei calciatori della nostra regione di maggiore talento e personalità, mezzala di grande valore e professionista esemplare. Alla sua famiglia giungano le condoglianze più sentite da parte della Società rossoblù».

Il cordoglio del Catanzaro

«L’US Catanzaro 1929 esprime il suo cordoglio per la morte di Franco Rizzo. Straordinario centrocampista, primo calabrese a essere convocato in nazionale, ebbe trascorsi anche con i giallorossi vestendo la maglia delle Aquile tra il 1972 e il 1974. Alla famiglia Rizzo le più sincere condoglianze da parte del presidente Floriano Noto e di tutta la società».