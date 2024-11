Un buonissimo inizio di campionato con 7 punti conquistati in 3 partite, dopo aver già dimostrato il proprio valore in Coppa Italia. La PLM Morrone è senza dubbio una delle sorprese più belle di questo inizio di campionato di Promozione. Una ripartenza per i granata dopo la retrocessione della passata stagione che, tra i tanti cambiamenti tra campo e società, hanno però confermato mister Mario Magarò. Proprio con il giovanissimo trainer, classe 1994, abbiamo fatto un primo punto della situazione in casa PLM Morrone.

Mister, iniziamo dalla vittoria di ieri contro il Cassano Sybaris. Che partita è stata?

«A mio avviso quella di ieri è stata una prova di maturità, una squadra che vuole ambire a fare bene deve cercare di essere costante. Non era facile contro un Cassano ostico che necessitava di fare punti in tutti i modi. Ci siamo riusciti nel migliore di modi e non posso che essere soddisfatto».

In linea generale che inizio di campionato è stato per la sua squadra?

«Era importante, ma non facile, partire bene. I ragazzi si stanno allenando dall’otto agosto senza sosta, si stanno impegnando e si stanno mettendo tutti a disposizione. La strada è lunga ma è quella giusta».

Dove può arrivare la Plm Morrone?

«Questo ce lo potrà dire solo il campo, noi daremo tutto domenica dopo domenica poi alla fine tireremo le somme. Sono soddisfatto di tutti gli elementi che abbiamo a disposizione e ringrazio il mio staff per l’impegno e l’aiuto che mi sta dando. Il campionato è lungo e difficile ci sono tante squadre che concorrono per la vittoria finale, noi cercheremo di farci trovare pronti e all’altezza». Continua a leggere su Cosenza Channel.