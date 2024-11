Curioso episodio rientrando dalla trasferta di Catania: il pullman si imbarca mentre il centrocampista Mirko Bruccini è in bagno

Domenica due volte clamorosa per il centrocampista del Cosenza Mirko Bruccini. In casa del Catania ha segnato una rete da cineteca. Ma è la seconda parte del pomeriggio a guadagnarsi la ribalta. Perché nel corso del viaggio di ritorno, incredibile ma vero, il giocatore è stato dimenticato in riva allo Stretto. È lui stesso a raccontarlo in una intervista pubblicata sul blog di Gianluca Di Marzio. Aspettando il traghetto è entrato in un bar per andare in bagno, nel frattempo però il pullman con la squadra si è imbarcato ed è partito alla volta di Villa San Giovanni. Una mezz’oretta dopo il ricongiungimento tra le risate generali.