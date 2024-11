Rocco Commisso, il tycoon americano a un passo dal diventare nuovo proprietario del Milan, è il personaggio del momento. La casa dove ha vissuto prima di emigrare in America, sul centralissimo Corso Carlo Maria della sua Marina di Gioiosa, è diventata in pochi giorni meta di curiosi. I quotidiani con la notizia del possibile acquisto del club rossonero da parte dell’imprenditore italo-americano sono andati a ruba. Nei bar e nei luoghi di ritrovo del paese non si parla d’altro.

Con molti dei suoi parenti, come l’ex sindaco Rocco Femia, Commisso mantiene tutt’ora i contatti. Con altri, come il suo vicino di casa Sergio Catalano, è rimasto in buoni rapporti. «Rocco era un ragazzo vivace – racconta - abitavamo nella stessa casa, un’unica entrata con due scale a fare da divisorio, e giocavamo sempre insieme nell’androne del palazzo. Le nostre famiglie – prosegue - erano affiatatissime. Mi dispiace che se ne sia andato troppo presto. L’ho visto l’ultima volta pochi anni fa. Qualche volta ci sentiamo per telefono. Lui possibile nuovo patron del Milan? È juventino – ammette - ma speriamo lo compri, così magari verrà a trovarci più spesso».

Intanto la trattativa con il magnate cinese Yonghong Li procede. L'italo-americano avrebbe presentato una super offerta da 500 milioni più l'accollo dei 380 milioni di debito con Elliott. Le prossime ore saranno decisive. E a Marina di Gioiosa si inizia a sognare.





