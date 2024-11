Squadra giovane quella Rende, giovanissima, con pochi elementi di esperienza, quali Franza, Le Piane e Mattia Novello. Quest’ultimo, classe 1998, pur non essendo un veterano, è comunque il leader della squadra. Il baluardo difensivo. Quello che ringhia sulle caviglie degli attaccanti avversari. In questo avvio di stagione le sue prestazioni si sono rivelate sempre elevate e lo ha confermato anche nella recente giornata di campionato, che ha visto il Rende piegare la capolista Gioiese. Di conseguenza è Mattia Novello il vincitore della Top Ten della 7ª giornata di Eccellenza, conquistando così i 10 punti in palio per il primo in classifica.

Alle spalle di Novello troviamo un’altra piacevole conferma, rappresentata dal giovanissimo Ientile, ancora a segno per il Gioiosa Jonica e puntualmente efficace lì davanti. Con la maglia biancorossa sta facendo ottime cose e lo stesso vale per Merante del Sersale. Anche lui è andato ancora a segno, ma pure in questa circostanza il gol rappresenta un valore aggiuntivo per un rendimento comunque sempre costante.

Fra coloro che vanno a punti troviamo Cannitello del Soriano, incisivo nel procurarsi un rigore e nel segnare il gol della sicurezza, e Le Piane, altro trascinatore del Rende dei giovani, il quale si è inventato un gol da urlo contro la Gioiese. La solidità di Scoppetta va premiata e non solo perché ha segnato lui la rete del pari del Bocale. A seguire altra conferma, qual è quella di Puntoriere della Reggiomediterranea. Vanno infine a punti Borrello del Brancaleone, Chiarello del Soriano e Periti dell’Isola Capo Rizzuto. Venerdì sera alle 22, nel corso della trasmissione Zona D su Lac Tv canale 11 del DDT (411 tivùsat e 820 di Sky) verrà resa nota la Top Ten generale del torneo di Eccellenza dopo la 7ª giornata di campionato.