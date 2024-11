Il club silano punta ad incastonare il tassello relativo al portiere, mentre la società biancoverde si tuffa sull'attaccante Antonio Montella

COSENZA - Aspettando la scintilla che faccia incendiare il mercato tra le formazioni calabresi di Lega Pro, il Cosenza continua a lavorare in silenzio. In cima al taccuino del direttore sportivo rossoblu Mauro Meluso c’è il portiere. Il nuovo pipelet silano che dovrà andare a sostituire Frattali accasatosi all’Avellino. Il Cosenza sarebbe sulle tracce di Piero Robertiello del Chieti ma soprattutto su Matteo Pisseri, portiere di proprietà del Parma, in Calabria conosciuto per aver indossato la maglia del Catanzaro due stagioni fa. Il suo destino sembra essere legato alla nostra regione, perché, oltre al Cosenza, sarebbe in cima alla lista dei desideri del Crotone. La società pitagorica vorrebbe puntare su di lui per il dopo-Gomis. Tornando al Catanzaro, c’è anche un po di giallorosso nelle vene di Antonio Montella, attaccante classe ’86, intercettato dalla Vigor Lamezia. Il Ds lametino, Fabrizio Maglia sarebbe ad un passo dall’ ex punta dell’Aprilia. Squadra con la quale Montella nell’ultima stagione ha collezionato 27 presenze, condite da 10 reti.