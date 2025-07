Un week end ad alta intensità quello rappresentato dal mercato dilettantistico calabrese e che ha visto diverse ufficialità nel giro di poche ore. Dall'Eccellenza alla Promozione dunque, tante sono le squadre che si stanno muovendo in vista della prossima stagione, cercando di spostare i tasselli giusti.

La Rossanese coccola il suo bomber

Partendo dal massimo campionato regionale, avvia la sua campagna estiva la Rossanese, vera e propria sorpresa dello scorso anno, e lo fa con una certezza incrollabile: Giacomo Bongiorno. Un exploit rossoblù che ha visto anche il fondamentale zampino dell'attaccante, peraltro vincitore della classifica generale della top 3 della redazione sportiva di LaC News24. Insomma, i dati stagionali sono sotto gli occhi di tutti basti pensare che Bongiorno è il giocatore che ha segnato a più squadre diverse (11) insieme a Romano, il secondo calciatore per gol in trasferta (9) e secondo per gol nel secondo tempo (6). Inoltre 100 gol in sei stagioni e 15 nell'ultima affrontata. C'è il rinnovo, e anche il prossimo anno vorrà stupire.

sempre in Eccellenza continua a muoversi il Brancaleone che comunica due conferme importanti: Domenico Angì e Andrea D'Agostino. Il primo è un talentuoso centrocampista offensivo classe 2005. Nessun dubbio da parte della società nel proseguire insieme nella prossima stagione. D'Agostino, invece, è un estroso e caparbio esterno offensivo, grande carattere e duttilità per il classe 2007.

Taurianova, ecco il nuovo ds

Non solo in Eccellenza ma anche in Promozione c'è tanto movimento, a partire dal girone A dove il Cassano Sybaris ha annunciato la riconferma in panchina di mister Diego Burgo. Passione e dedizione per quest'ultimo che ha dimostrato di saper guidare il gruppo con competenza, serietà e spirito di squadra. I risultati ottenuti nella scorsa stagione, uniti alla crescita individuale e collettiva dei ragazzi, sono il frutto di un lavoro quotidiano fatto di dedizione, attenzione ai dettagli e valori umani che hanno portato al rinnovo.

In Promozione B, invece, è il neopromosso Taurianova Academy a fare rumore con l'annuncio, anticipato dalla redazione sportiva di LaC News24, del nuovo direttore sportivo riconosciuto in Francesco Ascone. Dopo una lunga carriera da calciatore che lo ha visto protagonista con le maglie di Vibonese, Limbadi, Polistena, Nicotera, Rosarno, Romboliese e ben otto anni con la maglia della Gioiese, nell’ultima stagione da calciatore con la maglia della Saint Michel ha ricoperto anche il ruolo di direttore sportivo appunto, vincendo praticamente tutte le competizioni del mondo dilettantistico calabrese. La stagione successiva è stato confermato nella carica di direttore sportivo della Saint Michel, per poi passare nella stagione 24/25 alla Palmese. A lui adesso il compito di costruire la squadra giallorossa.

Le parole di Ascone

Ecco le prime parole di Ascone come nuovo ds del club: «Sono molto contento e onorato di essere il nuovo ds del Taurianova in quanto è una piazza molto importante a livello calcistico, dove il calcio si è sempre fatto a un certo livello. Le sensazioni sono molto positive anche perché c’è molto entusiasmo intorno alla squadra. Con mister Coppola ci siamo già interfacciati e messi subito a lavoro, anche perché come tempistica siamo un po’ in ritardo, ma ci faremo trovare pronti alla partenza del campionato. La società mi ha chiesto di costruire una squadra che possa dare filo da torcere a tutti, quindi essendo una matricola si dovrà stare ben attenti e sbagliare il meno possibile».

E ancora: «Non ho esitato ad accettare perché ho visto una società giovane ma con tanta voglia di fare e far bene. Il fatto che sia una società seria e che rispetti gli impegni presi non fa che avvantaggiare il mio lavoro. Mi hanno espresso massima fiducia in tutto e per tutto quindi in questi casi ci sono tutte le componenti per poter fare e lavorare bene tutti in sintonia e ognuno nel suo ruolo».