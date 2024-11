Apre ufficialmente il calciomercato estivo 2024/25. Con la scadenza dei contratti, ciascuna squadra si potrà muovere come meglio crede o, ancor, potranno essere ufficializzate tutte le trattative che prima erano solamente ufficiose. Imperversa dunque il frenetico mondo del mercato e, fin da subito, non sono mancate conferme e indiscrezioni importanti.

Praia Tortora

Andando come sempre in ordine di categoria, e partendo con le ufficialità, negli ultimi giorni la più attiva sembra essere il Praia Tortora. Il club tirrenico, infatti, dopo il rinnovo di Carballo nei giorni scorsi, proprio nelle ultime ore ha confermato l'ingaggio dell'argentino Rajchenberg. Il calciatore proviene dalla Palmese dove ha disputato un buon campionato collezionando 24 presenze, 1588 minuti e qualche gol pesante. Lo stesso andrà a garantire varietà di modulo nello scacchiere di mister Aita.

Passando alla Promozione, nel Girone A c'è da segnalare il rinnovo di mister Malucchi al Trebisacce che continua dunque il suo forte e storico legame con i delfini giallorossi. Molto più movimento, invece, nel girone B dove il Val Gallico, innanzitutto, continua la sua operazione di costruzione ufficializzando il rinnovo di Aquilino in panchina mentre è interessante l'acquisto, da parte del direttore sportivo Enzo Verduci, dell'uruguayano Anderson Lima, giovane attaccante classe 2002.

Si sta riassestando anche il Gioiosa Ionica dopo la retrocessione. Il club biancorosso ha annunciato l'arrivo di Audino, fresco vincitore del campionato di Promozione con l'Ardore, e il ritorno di Angiò senza dimenticare il rinnovo di Scrivo. Saranno ancora insieme anche la Bovalinese e Federico. In Prima Categoria la più attiva rimane il Taurianova che continua la sua opera di mercato presentando Saba e Saccà, entrambi provenienti dalla Deliese.

Palmese, suggestione Franco Da Dalt

Ancora più interessanti, invece, le voci di mercato che si rincorrono nel corso dei giorni. Quella più suggestiva riguarderebbe la Palmese. Il club neroverde, in piena rifondazione e con ambizioni importanti, ha dato carta bianca al direttore sportivo Francesco Ascone che avrebbe messo nel mirino due importanti profili come Da Dalt e Lavilla, coprendo così le fasce di competenza. Totale rifondazione invece per il San Nicola, dopo la fusione con il Chiaravalle. Il club rossoblù starebbe per chiudere le trattative per portare Manuel Bigongiari e Guilherme Gasperini. Il primo è un difensore centrale argentino che, all’occorrenza, può svolgere anche il ruolo di play e con un passato nel Tortosa. Il brasiliano, invece, è un giovane e promettente classe 2005 ma che vanta già 25 presenze nell’Eccellenza lucana.

Movimenti in Prima Categoria

In Prima Categoria non mancano i movimenti. Innanzitutto la Real Pizzo, dopo aver cambiato assetto societario, sta iniziando a monitorare il mercato e qui, il nuovo direttore sportivo Fazzari, potrebbe portare da Parghelia sia il portiere Bombai che il terzino Araco. La Rosarnese sembra invece aver messo nel mirino l'attaccante classe 2002 Giuseppe Taccone mentre è alquanto attivo il San Mango. Tanti i sondaggi da parte del club bianco/azzurro che ha chiesto informazioni per Fascetti, Panuccio, De Fazio e Filice.