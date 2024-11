Tanti i movimenti con il Capo Vaticano che potrebbe chiudere per Costantino Chiarello. Tutto fatto per Sapone alla Palmese

Sempre più calde le trattative di mercato, con una sessione estiva più frenetica ogni giorno che passa. Si rincorrono dunque ufficialità e sondaggi e, come al solito, ecco un riassunto di quanto sta accadendo nel mercato dilettantistico calabrese tra ufficialità e indiscrezioni, andando per categoria.

Partiamo dalle prime e dalla più recente con il Soriano che, pochissime ore fa, ha annunciato l'ingaggio di Luciano Steger. Il centrocampista argentino arriva dal Bianco dove ha disputato una positiva stagione realizzando 9 gol. Triplo colpo albiceleste per il Brancaleone che annuncia Joaquin Boiero, Thiago Rodrigo Morales e Diego Federico Gonzalez. Il primo è un difensore classe 2000 cresciuto nel Complejo Deportivo ma con un'esperienza al Campora nella stagione 2022/23. Morales e Gonzalez invece, rispettivamente centrocampista argentino classe 2002 e esterno alto classe 1997, nella scorsa stagione hanno indossato la maglia del Roccella.

Il Praia Tortora ha trovato il sostituto di Ivan Piccioni tra i pali, annunciando Thomas Colella, estremo difensore proveniente dal Sapri con il quale ha disputato l'ultima Eccellenza campana. Non vuole fare brutta figura la neopromossa Ardore nel prossimo massimo campionato regionale e, per questo, le Aquile, ufficializzano un doppio colpo proveniente dal Gioiosa Ionica: si tratta del centrocampista Daniele Panetta e del giovane classe 2005 Emanuele Fazzolari. Dando un'occhiata al Girone B di Promozione, cambierà pelle il Capo Vaticano. Il club neroverde, con tanti obiettivi in ballo, ha ufficializzato l'argentino classe 1992 Cristian Emanuel Acosta, in giro per l'Italia tra Serie D ed Eccellenza. Voce, per il terzo anno consecutivo, difenderà i pali del Caraffa mentre non esiste Atletico Maida senza Davide Romagnuolo. Il difensore giallorosso, infatti, ha rinnovato per il suo undicesimo anno consecutivo.

Capo Vaticano, tanti i nomi in ballo

Imperversano anche le trattative, i sondaggi e i presunti interessamenti. Iniziamo dal Capo Vaticano, intorno al quale sembrano esserci diversi movimenti. Innanzitutto è sul piede d'addio, dopo tre anni, Alessandro Filardo, con il fantasista che è stato uno dei principali protagonisti dell'ultima stagione ricadese, portando alla causa 11 punti e affermandosi, con 2189 minuti giocati, il quarto giocatore di movimento più utilizzato da mister Surace. Sul fantasista sembra esserci l'interesse dell'Asd Pizzo. Non solo probabili partenze ma anche probabili arrivi. Già per il club neroverde avrebbe messo nel mirino il jolly tuttocampista ed ex San Nicola da Crissa, Costantino Chiarello, con la trattativa che sembrerebbe ben avviata. Proprio a San Nicola ha giocato un altro oggetto del desiderio del Capo Vaticano, ovvero Robert Nicolovici. Il centrocampista rumeno è da anni corteggiato dal Capo Vaticano anche se su di lui non si deve escludere un (seppur ipotetico) ritorno al Soriano.

Rimanendo sempre in tema San Nicola, dopo la fusione con il Chiaravalle l'intento è quello di costruire una rosa competitiva e, a tal proposito, sembra essere sempre più probabile il clamoroso acquisto del bomber argentino Matias Barolo, artefice di 21 gol lo scorso anno con la maglia del Melicucco. Su di lui c'erano Brancaleone e ReggioRavagnese. Un altro clamoroso colpo potrebbe essere quello del Sersale che ha avviato i contatti con una vecchia conoscenza del calcio calabrese: Davide Cassaro. Aggiornamento infine sulla Palmese poiché, nelle ultime ore, ha superato definitivamente il Val Gallico nella corsa a Giuseppe Sapone. L'ex centrocampista del Cittanova vestirà neroverde.