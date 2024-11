Non è solo il caldo dell'estate ma anche quello delle trattative. Con l'inoltrarsi di luglio, infatti, si fanno più calde anche le trattative in vista della prossima stagione e in relazione alle rispettive ambizioni delle compagini. Come di consueto, iniziamo dalle ufficialità e in ordine di categoria. In Eccellenza si conferma alquanto movimentato il mercato del PraiaTortora che annuncia il difensore argentino, classe 2005, Lautaro Olivera la scorsa stagione in forza al Còlon de Santa Fe. Sempre più pilastro della difesa invece Andrea Crisciullo che rinnova per il quarto anno consecutivo.

In Promozione A i riflettori, al momento, sono puntati sulla DB Rossoblù Luzzi che, dopo l'annuncio della separazione con mister Spinelli, è in cerca del suo sostituto. Il casting è già iniziato e gli indizi portano a Gigi Carnevale ex tecnico U19 della Rappresentativa Regionale. Passando al Girone B, invece, non rimangono a guardare le due retrocesse Gioiosa Ionica e Stilomonasterace con il club biancorosso che si assicura le prestazioni del centrocampista ex Deliese Giuseppe Denaro, strappato alla concorrenza di Brancaleone e Stilomonasterace, con quest'ultimo che invece è sempre più colombiano dopo gli arrivi di Lasso e Mena.

Sta nascendo una squadra sempre più interessante: la Deliese. Il direttore sportivo De Giorgio, infatti, non si ferma un attimo per regalare una rosa di vertice. L'ultimo acquisto (che potrebbe chiudere il mercato amaranto) è infatti col botto: ha firmato il difensore Andrea Scigliano, profilo proveniente dal Cittanova che ha vinto tutto quello che c'era da vincere nel panorama dilettantistico. Pesca in Colombia anche il Val Gallico del direttore Verduci, che chiude l'operazione con l'attaccante Juan Carvajal.

Da Dalt conteso. Socievole verso la Nuova Igea Virtus

Molteplici anche le indiscrezioni che si rincorrono e che riguardano innanzitutto Franco Da Dalt. Sull'argentino avevamo scritto, in un pezzo precedente, dell'interessamento e della conseguente trattativa con la Palmese anche se, negli ultimi giorni, si è registrato un inserimento da parte della Paolana. Trattative parallele dunque, e sarà fondamentale la volontà di Da Dalt.

Di potenziale importanza potrebbe essere anche la notizia circa un possibile trasferimento del presidente Raffaele Spadafora. L'attuale patron del Mangone, infatti, sarebbe in procinti di raggiungere l'accordo con la Morrone, club che gestirebbe come socio di maggioranza. L'Amantea potrebbe perdere uno dei suoi gioiellini più promettenti. Il classe 2003 Alessandro Socievole, infatti, sarebbe sul taccuino della Nuova Igea Virtus del direttore Sorace (ex Isola Capo Rizzuto) con la trattativa che sarebbe avanzata. In Prima Categoria il Pizzo sarebbe interessato al giovane Under 2004 Francesco Rombolà, 14 gol stagionali con la Juniores del Capo Vaticano, mentre il San Mango è sulle tracce di Decio e de Fazio entrambi in forza all'Atletico Maida.