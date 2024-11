Diomansy Kamarà potrebbe non essere l’unico top player messo a disposizione di mister Moriero. Il club giallorosso avrebbe già presentato un’offerta all’ex gioiello di Crotone e Frosinone, Caetano Calil

CATANZARO - Diomansy Kamara chiude, come una ciliegina sulla torta, il mercato in entrata del Catanzaro? Stando agli ultimissimi rumors di mercato sembrerebbe di no. L’ex attaccante del Modena potrebbe non essere l’unico top player in giallorosso. Mister Moriero avrebbe richiesto anche il suo pupillo ai tempi di Frosinone e Crotone Caetano Calil. L’uomo che in un primo momento avrebbe dovuto sostituire Kamarà alla voce arrivi eclatanti. E invece il Catanzaro starebbe pensando seriamente di ingaggiare entrambi ed inserirsi tra le favorite alla promozione in Serie B. Il club giallorosso avrebbe già presentato un’offerta agli agenti: contratto annuale (con opzione sul secondo) a 80 mila euro. Il brasiliano, invece, chiede un biennale a 110 mila euro e si è preso qualche giorno per riflettere. La risposta dovrebbe arrivare entro questa settimana ma il Catanzaro, da parte sua e attraverso il direttore sportivo Armando Ortoli ha già fatto sapere che Calil è un giocatore che piace molto al club giallorosso, tuttavia difficilmente sbarcherà sui tre colli. Sulle tracce dell’ex rossoblu pitagorico anche la Salernitana.