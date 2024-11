Negli occhi (e nel cuore) il gol all'ultimo istante a Brescia. Andrea Meroni, protagonista assoluto della stagione due anni fa, lascia il Cosenza e saluta con un post ed un video su Instagram. Il difensore, che non ha rinnovato il contratto con i lupi, si trasferisce alla Reggiana dopo due anni molto positivi in rossoblù.

Il post Instagram di Meroni

«Voglio ringraziare tutta la società del Cosenza, ogni suo singolo componente, i miei compagni e tutti i tifosi. Grazie per avermi accolto, fatto sentire a casa e avermi dato la possibilità di crescere a livello umano e professionale. Ho avuto la fortuna di conoscere persone fantastiche, creando legami che vanno oltre la maglia e le rivalità! Sono orgoglioso di aver rappresentato questi colori sul campo e di aver vissuto insieme a voi emozioni forti e indescrivibili come quella notte a Brescia, che non potrò mai dimenticare. Grazie Cosenza!»