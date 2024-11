L'esterno destro ceduto a titolo temporaneo. In uscita anche De Rose che vanta diversi estimatori in Lega Pro

REGGIO CALABRIA - Prima le cessioni, poi gli acquisti. La Reggina guarda al mercato in uscita. Maicon Da Silva è un giocatore del Liverono. Il club amaranto lo ha ceduto in prestito oneroso con diritto di riscatto a favore dei toscani. Resta al Tuttocuoio il giovane attaccante Cherillo mentre vanta diverse richieste in Lega Pro De Rose. In uscita anche Bombagi, Burzigotti, Pambou, Dall'Oglio e Rizzo.