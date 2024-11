Il Pallone d'oro 2023 va a Lionel Messi. Il calciatore si aggiudica il prestigioso trofeo per l'ottava volta in carriera. Tra le donne, il riconoscimento è andato alla spagnola Aitana Bonmati del Barcellona. Alle spalle dell'argentino si sono classificati l'attaccante del Manchester City Erling Haaland, e il francese Kylian Mbappè. Il Trofeo Kopa per il miglior giocatore under 21 va a Bellingham, il premio Yashin (miglior portiere) a "Dibu" Martinez, mentre il premio Muller, destinato al miglior attaccante se lo è aggiudicato Haaland.

«Ringrazio tutte le persone che mi hanno votato. Lo condivido con i compagni della Nazionale argentina, Lautaro Martinez, Julian Alvarez, e tutti loro. Non voglio dimenticare Erling Haaland e Kylian Mbappé, che hanno avuto un'annata incredibile. Haaland ha vinto tutto e senza dubbio nei prossimi anni porterà a casa questo premio. I giocatori si rinnovano ma il livello non si abbassa mai, ci divertiremo ancora per tanti anni», ha commentato Messi dopo il ritiro del trofeo.