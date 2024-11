Il numero 12 bulgaro ha battuto Zevrev in tre set (6-4, 6-7, 6-4) e domenica affronterà nell'ultimo atto il campione azzurro. Si ferma in semifinale il cammino del doppio femminile Errani-Paolini

Sarà il 32enne bulgaro Grigor Dimitrov lo sfidante di Jannik Sinner nella finale di domani nel torneo Atp Masters 1000 di Miami, in Florida. Il bulgaro, numero 12 del ranking Atp, dopo aver eliminato ai quarti lo spagnolo n.2 al mondo Carlos Alcaraz, in semifinale ha battuto anche il tedesco n.5 al mondo Alexander Zverev in tre set (6-4, 6-7, 6-4).

I precedenti

Il buon Grigor torna a vincere due partite consecutive contro due Top Five, sette anni dopo il torneo a Brisbane nel 2017 e va a giocarsi la sua terza finale in un Masters 1000 in carriera: una vittoria a Cincinnati nel 2017 e una sconfitta a Bercy nel 2023 nel suo palmares. Tre gli scontri diretti tra i due tennisti con la vittoria per il bulgaro al Foro Italico nel 2020 e le due vittorie per l'italiano nel 2023 a Miami e a Pechino.

Sinner, caccia al titolo numero 13... e al secondo posto mondiale

Il ventiduenne altoatesino va a caccia del tredicesimo titolo in carriera, il terzo nel 2024 (dopo gli Australian Open e Rotterdam) e del secondo Masters 1000. Ma oltre a rimpinguare il suo palmares per Sinner c'è in palio il numero 2 del mondo. È la terza finale a Miami, in quattro partecipazioni, per l'azzurro che in caso di vittoria scavalcherà in classifica Atp Carlos Alcaraz, battuto ai quarti di finale dalla migliore versione di Grigor Dimitrov negli ultimi anni. L'ennesimo record in un periodo straordinario per la Volpe Rossa che già non vede l'ora... che arrivi domenica!

Doppio femminile, il sogno di Errani-Paolini si ferma in semifinale

Si ferma in semifinale il sogno di Sara Errani e Jasmine Paolini nel doppio del torneo Wta 1000 di Miami, in Florida. La coppia azzurra è stata battuta dalle statunitensi Sofia Kenin e Bethanie Mattek-Sands al super tie break (6-7, 6-4,10-1). In finale il duo statunitense sfiderà per il titolo quello formato dalla canadese Gabriela Dabrowski e dalla neozelandese Erin Routliffe.