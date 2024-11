Da Miami a Miami, la sfida tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev torna in scena nella semifinale del Masters1000 sul cemento americano. Il tennista russo ha superato nella notte italiana il cileno Nicolas Jarry in due set (6-2, 7-6) in un'ora e 41 minuti di gioco. Medvedev centra la quattordicesima semifinale in un 1000 (la settima negli Usa), la seconda consecutiva dopo quella di Indian Wells e prosegue la sua difesa del titolo vinto 12 mesi fa proprio contro il tennista azzurro.

Sinner-Medvedev: capitolo 11

Sarà la sfida numero undici tra i due tennisti che nell'ultima sfida sul centrale dell'Australian Open hanno regalato spettacolo con la vittoria del primo Slam per Sinner al quinto set nell'afa di Melbourne. L'azzurro è il rivale che il 28enne di Mosca ha più affrontato nella sua carriera. Una storia lunga e strana con Medvedev che ha vinto le prime sei sfide, esultato e in alcuni casi sbeffeggiato il tennista azzurro (Atp Finals di Torino 2021). L'ultima sconfitta per Sinner proprio a Miami da lì solo vittorie: 4. Sul centrale dell'Hard Rock Stadium venerdì andrà in scena l'undicesimo capitolo. Medvedev ha la possibilità di vendicare Melbourne, Sinner ha la voglia di raggiungere la seconda finale consecutiva a Miami e continuare a scalare la classifica Atp.

Errani-Paolini in semifinale nel torneo di doppio

Sara Errani e Jasmime Paolini conquistano la semifinale del doppio nell'Open di Miami. Le tenniste azzurre hanno battuto ai quarti la coppia russa formata da Ekaterina Alexandrova e Irina Khromacheva in due set (6-2 6-2). Ora sfideranno la coppia americana composta da Sofia Kenin e Bethanie Mattek-Sands.