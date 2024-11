Ventiquattro ore dopo l'annullamento per pioggia con la sfida sul 3-2, 40-40, Sinner vince il derby tutto italiano contro Vavassori e accede al terzo turno sul cento di Miami. L'ennesimo derby vinto per il numero tre del ranking, testa di serie numero 2 in Florida, che si è imposto in due set (6-3, 6-4) in un match durato 79 minuti spalmati su due giorni vista l'interruzione per pioggia di venerdì. Sono diciassette su diciotto le partite vinte per Sinner nel 2024, con la striscia positiva che è stata interrotta nella semifinale di Indian Wells da Carlos Alcaraz.

Sinner bravo a sfruttare la ripartenza a freddo per far suo il primo set mentre nel secondo è bastato un break per indirizzare frazione e partita. Per l'altoatesino al terzo turno c'è l'olandese numero 25 al mondo Tallon Griekspoor, con i precedenti nettamente a favore dell'azzurro (3-0) con l'ultimo vinto a Rotterdam in questa stagione.