Michele Padovano giovedì mattina all’Unical. Dopo Barzagli anche per l’ex attaccante del Cosenza e della Juventus il premio 3 R Legends e presentazione del suo libro. Il premio 3 R Legends consegnato ad Andrea Barzagli giovedi è pronto al bis con Michele Padovano. Gli organizzatori hanno pensato bene di consegnare due premi in giornate differenti e in una location differente.

Per Michele Padovano l’incontro è previsto giovedi 12 giugno mattina alle 11. 00 presso la sala stampa B. Andreatta dell’Unical. Una mattinata importante per i tanti tifosi del Club Juventus Cosenza Rende che avranno modo di ascoltare anche l’incredibile storia dell’attaccante bianconero raccontata in un libro che lo stesso Padovano presenterà nella stessa giornata di giovedì. Il titolo del libro è chiaro: “Michele Padovano tra Champions e la libertà”. Modera l’incontro Claudio Dionesalvi.